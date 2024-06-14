مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

استقر جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى.. محمد عواد

خط الدفاع.. عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، سيد عبدالله نيمار

الوسط.. نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، مصطفى شلبي، ناصر منسي

الهجوم.. أحمد سيد زيزو

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.