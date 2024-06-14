صفقة الاهلي المنتظرة مهددة بالفشل

باتت صفقة الاهلي المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مهددة بالفشل، وفقًا للأنباء الواردة اليوم الجمعة.

وأكد المعلق الرياضي حفيظ دراجي، أن المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، يحظى باهتمام من جانب النادي الاهلي بالإضافة إلى وجود عروض سعودية وأوروبية لضمه.

وأشار إلى أن بلعيد اقترب بشدة من الانتقال إلى نادي سنت تريند البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناءً على رغبة اللاعب.

اقرأ أيضًا.. تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري

كما أنه أوضح أن بلعيد سوف يسافر إلى بلجيكا بعد عيد الأضحى المبارك، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وإتمام التعاقد.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي saint trend البلجيكي الذي ينشط قي دوري المحترفين منذ 47 عاما”.

وتابع: “ملاك النادي رجال أعمال يابانيين ، لعب فيه مدافع أرسنال tomiyasu، و وسط ميدان ليفربول endo ، ومهاجم لاتسيو kamada ، ويعتبر واحدا من أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب ، لتستفيد من تحويلها إلى فرق إنجليزية و ألمانية”.

وأضاف دراجي: “بلعيد تلقى عروض مغرية من الأهلي المصري وفريقين سعوديين لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن أفاق أخرى في دوريات أوروبية أكبر، خاصة وأنه يمثل أحد الخيارات المستقبلية الواعدة في المنتخب الجزائري”.

واستكمل: ” لذلك تفهمت إدارة اتحاد العاصمة نوايا اللاعب وقررت تسهيل تنقله مقابل مبلغ لم يفصح عنه”.

وأتم: “بعد عيد الأضحى سيتنقل بلعيد إلى بلجيكا لاتمام الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله، كل التوفيق”.