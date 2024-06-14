تشكيل منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح يورو 2024

يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره إسكتلندا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق بطولة يورو 2024، اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل، وتقام في دولة ألمانيا.

وتقام مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات بالجولة الأولى من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الأولى.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، إسكتلندا والمجر، بالإضافة إلى سويسرا.

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تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام أسكتلندا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – نيكلاس سوليه – أنطونيو روديجر.

وسط الملعب: فلوريان أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

في الهجوم: كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.