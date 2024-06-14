تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن يدخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع..عمر كمال، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

الوسط..مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، رضا سليم، محمود كهربا

الهجوم.. حسين الشحات

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد فاركو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة