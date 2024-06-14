أندية الدوري السعودي تترقب.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل نجمه رسميًا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رسميًا، رحيل المدافع الدولي ماتياس هوملز، بعد 13 عاما قضاها رفقة الفريق العريق.

وذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن موقف ماتس هولمز، من المشاركة في دوري روشن السعودي، بعد رحيله بشكل رسمي من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي، إن الدولي الألماني رفض عرضًا في وقت سابق من أحد أندية دوري روشن السعودي، للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار رومانو إلى أن المدافع الدولي الألماني، لا يخطط حاليا للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، إنما يفضل إكمال مسيرته على الملاعب الأوروبية.

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وقال هومليز، في بيان له: “عزائي المشجعين، وقتي باللونين الأسود والأصفر يقترب الآن من نهايته بعد أكثر من 13 عامًا. لقد كان شرفًا وسرورًا كبيرًا بالنسبة لي أن ألعب في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لفترة طويلة وأن أكون جزءًا من الرحلة من المركز 13 في يناير 2008.

“عدد لا يحصى من المدربين العظماء واللاعبين الرائعين الذين حظيت بشرف الالتقاء بهم هنا. أتمنى أن تجتمعوا جميعًا مرة أخرى في بورسيغبلاتز في أقرب وقت ممكن للاحتفال”.