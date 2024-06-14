"الماكينات تتفوق".. تاريخ مواجهات منتخب ألمانيا أمام اسكتلندا قبل لقائهما اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، في نسختها رقم 17، والتي تقام في ألمانيا بداية من اليوم 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ويفتتح المنتخب الألماني المستضيف، مباريات البطولة اليوم، بمواجهة نظيره منتخب اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى "ليورو 2024".

ويتواجد منتخبا ألمانيا واسكتلندا في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من، "المجر وسويسرا".

ويحفل تاريخ مواجهات المنتخبين معاً بالعديد من المواجهات، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة من قبل ما بين مباريات رسمية ومباريات ودية، تمكن خلالهم المنتخب الألماني من تحقيق الفوز 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات، وحضر التعادل بين المنتخبين في 5 لقاءات.

ونجح لاعبو المنتخب الألماني في تسجيل 26 هدفاً في مرمى منتخب اسكتلندا، فيما تلقت شباكهم 23 هدفاً.

وبالحديث عن مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، نجد إنهما تواجها معاً في مباراة واحدة من قبل في نسخة البطولة عام 1992، وتمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويعد نجم المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ توماس مولر، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معاً، برصيد 4 أهداف في شباك منتخب اسكتلندا، ويليه زميله بالمنتخب أوفه زيلر برصيد 3 أهداف.

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