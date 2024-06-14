عودة شلبي.. الخليج 365 يكشف التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على سيراميكا كليوباترا، في السابعة مساء اليوم، على ستاد المقاولون العرب، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"الخليج 365"، اختيارات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض، لخوض اللقاء، ويعود مصطفى شلبي إلى تشكيل الزمالك، عقب تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، سيد عبد الله نيمار

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد

خط الهجوم، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو

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