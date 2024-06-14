"متزعلوش منه حقه".. إبراهيم سعيد يعلق على أزمة يوسف حسن مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إبراهيم سعيد مقدم البرامج ولاعب الأهلي والزمالك السابق، على أزمة يوسف حسن مهاجم الأبيض، مشيرا إلى أنها تخص المجلس السابق.

وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه على قناة النهار: "مجلس إدارة الزمالك الحالي ليس له دخل بالأمر، هذه أزمة من المجلس السابق، ويوسف حسن كان من المهاجمين متنبئ لهم بمستقبل كبير، ولكنني أقول للجماهير "متزعلوش منه"، يجب أن نقدر الحالة النفسية للاعب".

وأضاف: "عندما يتعرض اللاعب للإصابة ويعود ويجد الأمور غير موفقة، من الطبيعي أن يشعر بالضيق، وكرة القدم "أكل عيشه"، وهذه الأزمة محزنة لأن اللاعب يتمنى العودة، وبالنسبة لي علمت أن المجلس تدخل لحل الأمر وأتمنى أن يتمكن من حل الأزمة".

وكتب يوسف حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه تعرض للتجاهل ولا أحد يسدد له مصاريف العلاج الطبيعي، ويمكن الإطلاع على جميع التفاصيل من هنا.

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