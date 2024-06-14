كريستال بالاس يعلن تعاقده مع لاعب منتخب المغرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقده مع اللاعب المغربي شادي رياض بعقد طويل الأجل، قادماً من فريق ريال بيتيس الإسباني.

ونشر نادي كريستال بالاس بياناً عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله التوقيع مع اللاعب صاحب ال 20 عاماً بعقد حتى عام 2029.

ويذكر أن شادي رياض تدرج داخل أكاديمية برشلونة ، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء إلى فريق ريال بيتيس في صيف 2023، ثم قام بيتيس بتفعيل بند شراء اللاعب نهائياً، قبل بيعيه إلى كريستال بالاس في الصيف الحالي.

وخاض رياض رفقة فريق ريال بيتيس في الموسم المنقضي 30 مباراة، بواقع 26 مباراة في الدوري الإسباني، ومباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي، ومثلهما في كأس كوبا ديل ري.

وكان رياض تمكن من التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، رفقة منتخب المغرب، بعد الفوز على المنتخب المصري في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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