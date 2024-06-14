"افتتاح يورو 2024".. موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في كأس أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، والتي تقام بألمانيا، بداية من اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 اليوم الجمعة، بلقاء يجمع بين منظم البطولة منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا".

وتبث مباريات بطولة أمم أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقامت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بتخصيص قناة "bein sports max 1"، لنقل مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي ألمانيا ضد اسكتلندا.

كما أسندت إدارة "بي إن سبورتس"، مهمة التعليق على مباراة افتتاح يورو 2024، إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويشار منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من، "المجر، سويسرا واسكتلندا".

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