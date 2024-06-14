هل رفض لاعب الأهلي مصافحة محمد مصيحلي؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مراسم تتويج الفريق الأول لكرة السلة بالاتحاد السكندري بلقب الدوري على حساب النادي الأهلي، لقطة مثيرة بين محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الأول مع سيف سمير قائد الاحمر.

والتقطت عدسة كاميرات أون تايم سبورتس (القناة الناقلة للمباراة)، سيف سمير على منصة التتويج، وظهر أنه لم يصافح مصيلحي وتحدث معه ليترك بعدها المنصة ويغادر، لهذا التفت الأخير إلى خالد مرتجي عضو الأهلي، وعاتبه على موقف اللاعب، ولكن أظهرت صورة أخرى سيف وهو يصافح مصيلحي.

وتوج الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد فوزه على الأهلي مساء أمس بنتيجة 76-70، في المواجهة الرابعة من سلسلة best of 5، أي أن الفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب.