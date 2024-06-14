"ليس الأهلي".. حفيظ دراجي يكشف مفاجأة في مصير زين الدين بلعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الجزائري حفيظ دراجي معلق قنوات بي إن سبورتس، مفاجأة بشأن زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، أحد اهتمامات النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي ترويدنس البلجيكي الذي ينشط في دوري المحترفين منذ 47 عاما، ملاكه رجال أعمال يابانيين، لعب فيه مدافع أرسنال تومياسو، ووسط ميدان ليفربول إيندو، مهاجم لاتسيو كامادا ، ويعتبر واحدا من أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب، لتستفيد من تحويلها إلى فرق إنجليزية وألمانية ".

وأضاف: "بلعيد تلقى عروضا مغرية من الأهلي المصري و فريقين سعوديين، لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن آفاق أخرى في دوريات أوروبية أكبر، خاصة وأنه يمثل أحد الخيارات المستقبلية الواعدة في المنتخب الجزائري، لذلك تفهمت إدارة اتحاد العاصمة نوايا اللاعب وقررت تسهيل تنقله مقابل مبلغ لم يفصح عنه، بعد عيد الأضحى سينتقل بلعيد إلى بلجيكا لإجراء الفحوصات الطبية لإتمام إجراءات انتقاله".

وكان زين الدين بلعيد أحد اهتمامات النادي الأهلي في الانتقالات الحالية، لتدعيم خط دفاع الأحمر، تحسبا لرحيل محمد عبد المنعم لاعب الفريق.

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