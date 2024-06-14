تقارير: غموض حول مستقبل ساديو ماني مع النصر في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن وجود حالة من الغموض حول مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني، مع نادي النصر السعودي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مصير النجم السنغالي ساديو ماني، مع النصر السعودي في الموسم المقبل، لم يتم حسمه حتى الآن، سواء بالبقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن ماني يلقى اهتمام من جانب العديد من الأندية السعودية والخارجية، للتعاقد معه على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، والأيام المقبلة ستحدد موقف اللاعب سواء بالبقاء مع الفريق أو الخروج على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة.

واختتمت الصحيفة، أن راتب ساديو ماني والإضافات التي يحصل عليها، لا تكلف إدارة النصر أي مبالغ مالية، حيث يتحمل راتبه وكل الامتيازات صندوق الاستقطاب السعودي، مما يسهل انتقاله إلى أي نادي أخر في دوري روشين.

وخاض ماني 46 مباراة خلال الموسم الحالي رفقة فريق النصر السعودي في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وانضم اللاعب صاحب الـ 32 عاماً إلى فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني، مقابل مبلغ مالي قدره 30 مليون يورو.

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