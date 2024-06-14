شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الزمالك وسيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك مع سيراميكا فى 7 مباريات بواقع 6 لقاءات بالدوري ومباراة بكأس رابطة الاندية، حقق الفارس الأبيض الفوز فيها جميعاً وسجل 14 هدفاً وتلقت شباكه 4، وانتهت المباراة الأخيرة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.

طموح فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادى لا يقل عن الزمالك، خاصة أن الفوز سيدفع به لاقتحام المربع الذهبى حيث يحتل الفريق المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، جمعهم من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 37 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 27 أخرين.

وطالب أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا بضرورة الحذر الدفاعى أمام الزمالك وعدم فتح الملعب، حتى لا يستقبلوا أهداف مبكرة واللعب على الهجمة المرتدة محذرهم من الأخطاء التى من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة.