شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع فاركو الليلة.. مباريات الأهلي فى شهر يونيو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مباريات قوية خلال شهر يونيو بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بالفوز على الترجى التونسى وذلك فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويحتل الأهلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

مباريات الأهلى فى يونيو

فاركو & الأهلى..الجمعة 14 يونيو 7 مساءً "مؤجلة" من الجولة 11 للدوري

الاتحاد السكندري & الأهلى..الثلاثاء 18 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الأهلى & الداخلية..الجمعة 21 يونيو 7 مساء "مؤجلة" من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الأهلى & فاركو..الجمعة 28 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري.