شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتي الأهلى مع فاركو والزمالك ضد سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الكرة المصرية اليوم، الجمعة، مباراتى الأهلى مع فاركو، والزمالك ضد سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصري الممتاز).

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان الجماهير حول المباراتين.

س: ما هو موعد مباراة الأهلى وفاركو؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

س: ما هو ترتيب الأهلى وفاركو في الدورى؟

ج: يحتل الأهلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.

س: من هم حكام مباراة الأهلى وفاركو؟

ج: يقود محمود ناجي مباراة الأهلي وفاركو كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

س: موعد مباراة الزمالك وسيراميكا؟

ج: يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

س: ما هو ترتيب الزمالك وسيراميكا في الدورى؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.

س: من هم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا؟

ج: يقود عبد العزيز السيد مباراة الزمالك وسيراميكا، ويعاونه كل من شريف عبدالله وأحمد لطفي مساعدين، ومحمد يوسف حكما رابعا،و يتواجد على تقنية الفيديو، محمود بسيوني ويساعده هاني خيري.