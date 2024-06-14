شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع سيراميكا الليلة.. مباريات الزمالك فى الدوري خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مباراة أمام سيراميكا بالدوري المصري اليوم، الجمعة، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى يونيو

الزمالك & سيراميكا..الجمعة 14 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 11 للدوري

الزمالك & المصري..الاثنين 17 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الزمالك & فاركو..الجمعة 21 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الزمالك & سيراميكا.. السبت 29 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري

مباريات الزمالك فى الدوري خلال يونيو