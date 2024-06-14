شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وفاركو فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويحتل الأهلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.