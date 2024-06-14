7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الجمعة 14-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها، أبلغ مسئولو نادى بيراميدز مصطفى فتحى لاعب الفريق بصعوبة السماح له بالرحيل والانتقال لصفوف الزمالك.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو.. رضا سليم والشحات وكهربا فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا.. زيزو وشلبى وناصر منسى فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

بيراميدز يرفض الاستغناء عن مصطفى فتحى وانتقاله للزمالك

أبلغ مسئولو نادى بيراميدز مصطفى فتحى لاعب الفريق، بصعوبة السماح له بالرحيل والانتقال لصفوف الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدين تمسكهم الشديد باستمرار اللاعب.

نكشف حقيقة عرض الخليج السعودي لجوزيه جوميز ورحيله عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، عن حقيقة تلقى المدرب عرضًا من نادى الخليج السعودى لقيادته بالموسم الجديد، وأكد المصدر إن المدرب يمتلك 4 عروض من أندية مختلفة منها في السعودية والإمارات، وجاءت تلك العروض بعد تتويجه مع الزمالك بالكونفدرالية لتبدأ الأنظار تتسلط عليه.

الأهلى بطل أفريقيا ضيفا ثقيلا على فاركو فى برج العرب بالدورى

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفاً على نظيره فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يخشى مفاجآت سيراميكا اليوم فى دورى nile

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة مع فريق سيراميكا على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز) فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم فى جدول الترتيب.

اتحاد الكرة يحدد أغسطس المقبل لمواجهات دور الـ16 بكأس مصر

استقر اتحاد الكرة على خوض مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس مصر فى أغسطس المقبل، حيث تقرر خوض المباريات المؤجلة فى شهر يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بروكسي يوم 18 يوليو على استاد القاهرة، ويواجه الأهلى الألمونيوم 19 يوليو على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.