شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وسيراميكا فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.