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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك  ضمن مباريات المؤجلة من  الجولة ال 11 العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

في خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من :


محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون ايبوكا .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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