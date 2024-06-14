الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات المؤجلة من الجولة ال 11 الدوري المصري العام.
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أمام الزمالك
في حراسة المرمى: محمد بسام
في خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
في خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من :
محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون ايبوكا .