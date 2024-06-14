شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسئلة تنتظر الإجابة من كولر فى الأهلي أمام فاركو بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الأهلي شكل الفريق فى المباريات المقبلة بعد الإصابات التي ضربت القلعة الحمراء الفترة الأخيرة، وتسببت في غياب بعض العناصر الأساسية، ما يجعل الجمهور فى حيرة فى بعض المراكز التى ستحتاج تغييرا فى التشكيل الأساسى.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

وهناك 3 أسئلة تشغل بال جماهير الأهلي تنتظر الإجابة من السويسري مارسيل كولر نستعرضها في السطور التالى..

من يقود هجوم الأهلي؟

تعرض الفلسطيني وسام أبو علي لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ستبعده عن الأهلي أكثر من 15 يوما، يخوض فيها الفريق عدة مباريات، ليتساءل الجمهور من يكون بديله في هذه المباريات، والإجابة ستكون عند كولر سواء بالدفع بمحمود كهربا أم يستعين بخدمات أنتوني موديست، أم يظهر حل آخر بتواجد طاهر محمد طاهر الذي أشركه في هذا المركز فى بعض الأحيان.

من يكون بديل علي معلول؟

أربكت إصابة علي معلول بقطع فى وتر إكيليس، خلال نهائي دوري ابطال أفريقيا الذي توج به الأهلي، حسابات مارسيل كولر، خاصة بعد غيابه لأكثر من 6 أشهر، ليتساءل جمهور الأهلي عن بديله، فى ظل عدم اعتماد كولر على كريم الدبيس البديل الوحيد في هذا المركز لعدم القناعة بإمكانياته، أم كريم فؤاد كما دفع به في مباراتي نهائي أفريقيا، أم يستخدم عمر كمال عبد الواحد في هذا المركز والذي يعيش فترة من التألق هذه الأيام.

من حارس الأهلي الأساسي؟

من المراكز التي تحتاح لحسم أيضا مركز حراسة المرمي، بعد التألق الكبير الذي قدمه مصطفى شوبير في حراسة الأهلي وكان من أهم أسباب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال مباريات البطولة واستطاع أن يعوض غياب محمد الشناوى لمدة 4 أشهر على أكمل وجه، ولكن مع عودة محمد الشناوي من الإصابة ومشاركته مع متتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بشكل أساسى على حساب شوبير الجاهز، أعاد الحديث مرة أخرى عن الحارس الأساسي الذي سيدفع به كولر في المباريات وكيف سيحسم هذه المنافسة.