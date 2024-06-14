شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب استعداداً لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل استاد برج العرب لمواجهة فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز والتي ستقام في السابعة مساءً.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء تمهيداً لخوض اللقاء.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.