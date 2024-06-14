شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى الأسود فى مواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه الاحتياطي باللون الأسود في مباراة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب ارتداء فريق سيراميكا شورت باللون الأبيض في مباراة اليوم، ما دفع الزمالك لتغيير زيه الأساسي واللعب باللون الأسود.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.