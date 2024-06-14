شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام فاركو ..الشناوي يعود لحراسة المرمى وموديست يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة فاركوالليلة في الدوري الممتاز. ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد،أ حمد نبيل كوكا، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، وأنتوني موديست.

وبذلك يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي بعد غياب عدة أشهر للإصابة بخلع في الكتف خلال يناير الماضي.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.