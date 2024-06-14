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عمرو جمال ونجيب يقودان هجوم فاركو أمام الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل الفريق البرتقالي لمباراة الأهلي والتي تجمع بينهما منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الممتاز.

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
في خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.
في خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.
خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

ويقع الأهلى في المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعد خوضه 15، حقق فيهم 10 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وتلقى الهزيمة مرتين فيما يأتي فاركو بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة ، أنتصر 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات.


 

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