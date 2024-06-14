عمرو جمال ونجيب يقودان هجوم فاركو أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل الفريق البرتقالي لمباراة الأهلي والتي تجمع بينهما منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

في خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

ويقع الأهلى في المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعد خوضه 15، حقق فيهم 10 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وتلقى الهزيمة مرتين فيما يأتي فاركو بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة ، أنتصر 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات.



