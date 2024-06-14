جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

في حراسة المرمى : محمد صبحي.

في خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

في خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق الزمالك كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما .

وتقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقميصه الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



