موقف سعود عبدالحميد مع الهلال السعودي بعد العروض الأوروبية

يحظى سعود عبدالحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، باهتمام أوروبي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير أن هناك أكثر من فريق يرغبون في ضم سعود عبدالحميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد تألقه مع الهلال والمنتخب السعودي في الفترة الماضية.

واستطاع سعود عبدالحميد أن يكون في صدارة قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات في العالم في الموسم الماضي برصيد 67 مباراة.

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وكان سعود عبدالحميد قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي في صفقة مجانية بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2021-2022.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم الجمعة، أن سعود عبدالحميد لن يرحل عن صفوف الهلال السعودي، رغم اغراءات عروض الاحتراف التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.