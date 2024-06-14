نجم الهلال على أعتاب التعاون في الصيف

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن اقتراب نادي التعاون، من إتمام التعاقد مع نجم نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعانى العديد من لاعبي “الزعيم” من قلة المشاركة، على رأسهم المدافع متعب المفرج، بعدما اعتمد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على الثنائي خاليدو كوليبالي، وعلي البليهي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن إدارة التعاون توصلت لاتفاق مع المدافع متعب المفرج، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأكدت الصحيفة أن مدافع الهلال سيوقع مع التعاون عقدًا لمدة 3 مواسم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين.

كانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق أن المفرج يريد الخروج من الهلال، بهدف الحصول على فرصة أساسية خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر المفرج، البالغ من العمر 27 عاما، إحدى لاعبي قطاع الناشئين في الهلال حتى وصل للفريق الأول موسم “2018-2019”.

وشارك المفرج مع الهلال طوال مسيرته في 27 مباراة، سجل خلالها هدفا.