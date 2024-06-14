تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.. زيزو وشلبي بالهجوم

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف “روقا” وسيد عبد الله “نيمار” وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم “إيشو” وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.