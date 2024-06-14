نجم منتخب بلجيكا يواصل الغياب عن التدريبات قبل إنطلاق يورو 2024

تلقى منتخب بلجيكا، أخبارًا سيئة باستمرار غياب اللاعب أكسيل فيتسل، عن تدريبات منتخب بلاده، قبل خوض الفريق، مباراته الأولى في اليورو أمام سلوفاكيا، الإثنين المقبل.

ويستمر غياب لاعب خط الوسط فيتسل، البالغ من العمر 35 عامًا، بسبب معاناته من مشاكل عضلية.

ويواجه المدرب دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، صعوبات كبيرة في اختيار عناصر خط دفاع الفريق، حيث يعاني يان فيرتونخن من آلام في الفخذ، بينما أصيب آرثر ثيت في كاحله.

ومن جانبه تحوم الشكوك بشأن مشاركة الظهير الأيمن توماس مونييه في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بسبب إصابة عضلية، منعته من السفر إلى ألمانيا حتى الآن، ومن المتوقع أن ينضم للفريق فقط عند تعافيه.

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا يلعب في المجموعة الخامسة باليورو، رفقة رومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا.

اقرأ أيضًا: إصابة جديدة تربك حسابات منتخب بلجيكا قبل أيام من يورو 2024

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كوين كاستيلز (فولفسبورج) – توماس كامينسكي (لوتون تاون) – ماتس سيلز (نوتينجهام فورست).

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولام) – ماسكيم دي كويبر (كلوب بروج) – فوت فايس (ليستر سيتي) – توماس مونييه (طرابزون سبور) – أرثر ثياتي (رين) – يان فيرتونخن (أندرلخت) – زينو ديباست (أندرلخت).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – أوريل مانجالا (أولمبيك ليون) – أمادو أونانا (إيفرتون) – يوري تيليمانس (أستون فيلا) – أرثر فيرمين (أتليتكو مدريد) – أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد) – أستر فرانكس (فولفسبورج).

الهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) – يانيك كاراسكو (الشباب) – تشارلس دي كاتلاري (أتالانتا) – جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) – روميلو لوكاكو (روما) – دودي لوكيباكيو (إشبيلية) – لويس أوبيندا (لايبزج) – لياندرو تروسارد (أرسنال).