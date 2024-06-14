كيليان مبابي يبعث رسالة إلى جماهير منتخب فرنسا قبل إنطلاق يورو 2024

وجه المهاجم كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ونجم ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى جماهير منتخب بلاده، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

وتنطلق بطولة يورو 2024، اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل، وتقام في دولة ألمانيا.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا ضد هولندا وبولندا والنمسا.

ونشر كيليان مبابي، فيديو على حساب “كأس أمم أوروبا”، عبر منصة “إكس” قائلًا: “مرحبا بجميع المشجعين الفرنسيين، نحن هنا في ألمانيا”.

وأضاف مبابي: “نأمل أن يأتي الكثير منكم إلى ألمانيا، نحن مستعدين للقيام بشيء كبير”.

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قائمة منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا 2024

​حراسة المرمى: مانيان، أريولا، سامبا.

خط الدفاع: كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ميندي، بافارد، ساليبا.

وسط الملعب: تشواميني، كامافينجا، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، جريزمان.

في الهجوم: مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني، كومان، ماركوس تورام، جيرو.