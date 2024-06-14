مفاجأة.. تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل مفاجأة، حيث شارك محمد الشناوي لأول مرة منذ عودته من الإصابة بدلا من مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة 11 بالدوري المصري.