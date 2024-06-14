تغيير مفاجئ في قميص الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 بالدوري المصري الممتاز.

ويرتدي الزمالك زيه الاحتياطي باللون الأسود في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويأتي ذلك بسبب ارتداء فريق سيراميكا كليوباترا لشورت باللون الأبيض في مباراة اليوم، مما دفع الزمالك لتغيير زيه الأساسي واللعب باللون الأسود.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

اقرأ أيضًا:

بينج بونج وكرة قدم.. تغطية خاصة لأجواء ما قبل افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا (صور)

مصدر لـ"الخليج 365": سامسون يرفض العودة إلى الزمالك.. ويهدد بشكوى النادي