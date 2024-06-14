"عودة شلبي وثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الفارس الأبيض الأساسي عودة اللاعب مصطفى شلبي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى، محمد صبحى.

خط الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة .

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بجدول المسابقة برصيد 34 نقطة جمعهم من 23 مباراة.

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