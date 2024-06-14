التشكيل الرسمي.. فاركو بالقوة الهجومية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق فاركو، أحمد خطاب، التشكيل الذي سيواجه به نظيره الأهلي عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن مؤجلات الجولة 14 من الدوري.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة في حين يحتل فريق فاركو المركز 16 برصيد 21 نقطة.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

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