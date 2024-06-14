أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أيمن الرمادي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السابعة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الزمالك في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.

سيراميكا كليوباترا يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة في حين يحتل الزماكل المركز 12 برصيد 28 نقطة.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على دكة بدلاء سيراميكا كليوباترا كل من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي – جون إيبوكا

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