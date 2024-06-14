"بتواجد ليفاندوفسكي".. قائمة أسرع 5 أهداف في تاريخ بطولة أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أقوى البطولات الأوروبية على مستوى المنتخبات، وهي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا اليوم، بلقاء يجمع بين منتخب ألمانيا مستضيف البطولة أمام نظيره منتخب اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

ويعد نجم المنتخب الروسي السابق ديمتري كريتشينكو، هو صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، بهدفه في مرمى منتخب اليونان في نسخة البطولة عام 2004، بعد دقيقة و7 ثوان فقط.

وجاءت قائمة أسرع 5 أهداف في تاريخ بطولة أمم أوروبا كالتالي:

1- الروسي ديميتري كريتشينكو.. "في مرمى اليونان يورو 2004".. "دقيقة و7 ثوان".

2- السويدي إميل فورسبرغ.. "في مرمى بولندا يورو 2020".. "دقيقة و22 ثانية".

3- الدنماركي يوسف بولسن.. "في مرمى بلجيكا يورو 2020".. "دقيقة و 39 ثانية".

4- البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.. "في مرمى البرتغال يورو 2016".. "دقيقة و40 ثانية".

5- الإنجليزي لوك شو.. "في مرمى إيطاليا يورو 2020".. "دقيقة 56 ثانية".

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