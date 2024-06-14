مباشر لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره فاركو عند السابعة مساءً المؤجلة من الجولة 11 من الدوري.



ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات.

وعلى الجانب الآخر يبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة في حين يحتل فريق فاركو المركز 16 برصيد 21 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتوقف اللعب في الدقيقة 12 بعد إصابة لاعب الأهلي عمر كمال عبد الواحد قبل أن يُستأنف.

وأرسل عمر كمال عبد الواحد كرة عرضية بالدقيقة 24 ولكن تسديدة موديست مرت بعيدة عن المرمى.