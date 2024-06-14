شكرا لقرائتكم خبر عن "دكة" الأهلي أمام فاركو.. ربيعة وكهربا وعبد القادر وأفشة وشوبير والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة فاركو الليلة بالدوري كل من: محمود متولي – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم كهربا - أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مصطفى شوبير – وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الفريق كلا من: محمد الشناوي _عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - كريم فؤاد -أحمد نبيل كوكا - رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور وأنتوني موديست.

وبذلك يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي بعد غياب عدة أشهر للإصابة بخلع في الكتف خلال يناير الماضي .

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.