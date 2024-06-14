شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لزيه الأبيض أمام سيراميكا بفرمان الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قميصه الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة سيراميكا التى تقام بعد قليل باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بناءً على طلب عبد العزيز السيد حكم المباراة، وبالتنسيق مع مسؤولي الزمالك وسيراميكا، بعدما وجد الحكام أن القميص الأسود الذي كان سيرتديه الزمالك متقارب من لون قميص فريق سيراميكا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.