شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وشكرى نجيب يقودان هجوم فاركو أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو ، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة الأهلى بعد قليل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد قليل.

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. أحمد عوض، ياسين مرعى، جيفرسون إينكادا، جابر كامل.

خط الوسط .. أحمد البحراوى ، محمد فخرى ، محمود عماد ، محمود البدرى.

الهجوم .. شكرى نجيب، وعمرو جمال.

ويحتل الأهلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.