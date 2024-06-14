شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود لتشكيل البنك الأهلى أمام الجونة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الاهلى ، على إعادة أيمن أشرف مدافع الفريق للتشكيل الأساسى في المواجهة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile". ويأتي ذلك عقب تألق اللاعب في التدريبات الجماعية، كما أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة في الفريق، لذا قرر الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى إعادته لخط الدفاع.

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الاهلى مع الجونة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"باستاد خالد بشارة في الرابعة عصرا الاثنين المقبل.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 23 نقطة.