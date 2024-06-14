شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراتي الأهلي مع فاركو والزمالك ضد سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل مباراتا الأهلي مع فاركو باستاد برج العرب والزمالك مع سيراميكا باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ11 من الدورى الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.

يقود محمود ناجي مباراة الأهلي وفاركو كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

أما الزمالك فـ يحتل المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.

ويقود عبد العزيز السيد مباراة الزمالك وسيراميكا، ويعاونه كل من شريف عبدالله وأحمد لطفي مساعدين، ومحمد يوسف حكما رابعا،و يتواجد على تقنية الفيديو، محمود بسيوني ويساعده هاني خيري.

وتنقل قنوات اون سبورت مباراتي الاهلي مع فاركو والزمالك امام سيراميكا.