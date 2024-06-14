شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط وسيراميكا يؤمن الدفاع.. وكدمة فى ركبة ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة سيراميكا والزمالك، التى تجمعهما حاليًا باستاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

ضغط الزمالك على دفاع سيراميكا فى الدقائق الأولى من المباراة، وتعرض ناصر ماهر لكدمة فى الركبة بعد إلتحام مع مدافع سيراميكا وتلقى العلاج ثم استكمل اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

ويضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي، خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.