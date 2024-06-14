شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعال السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي مع فاركو المُقامة حالياً باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

جاءت أحداث أول 15 دقيقة هادئة إلى حد كبير من جانب الفريقين وحاول الأهلي تسجيل هدف مُبكر لكن لاعبيه لم يكن لديهم القوة الهجومية الكافية للتسجيل.

يقود محمود ناجي مباراة الأهلي وفاركو كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.