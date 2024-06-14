بيكهام يسجل هدف سيراميكا الاول أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز أحمد رمضان بيكهام الهدف الاول لصالح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك والتي تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رمضان بيكهام الهدف الأول عبر رأسية سكنت شباك محمد صبحي حارس الزمالك بعدما فشل في التصدي لها في الدقيقة 26، ليتقدم سيراميكا بأولى الأهداف أمام الأبيض.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان