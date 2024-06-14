إمام عاشور يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - سجل إمام عاشور الهدف الأول لصالح الأهلي أمام فاركو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

أحرز إمام عاشور هدف الأهلي الأول عبر ركلة جزاء في الدقيقة 30 ، بعدما إعاقة من عمرو جمال لاعب فاركو للفرنسي موديست مهاجم الاحمر ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، ينجح إمام في تنفيذها.

تشكيل الأهلي أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.