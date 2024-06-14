فاركو يدرك التعادل أمام الاهلي بعد تدخل الفار

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز فاركو هدف التعادل أمام الأهلي لتصبح النتيجة 1-1، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

سجل فاركو هدف التعادل بأقدام جابر كامل بالدقيقة 35 لكنه إلغي بداعي وجود حالة تسلل قبل أن تدخل تقنية الفيديو التي تؤكد صحة الهدف ليتم إحتسابه.

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

في خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

في خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.