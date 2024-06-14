الزمالك يتأخر بهدف أمام سيراميكا بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الشوط الأول، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رمضان بيكهام الهدف الأول عبر رأسية سكنت شباك محمد صبحي حارس الزمالك بعدما فشل في التصدي لها في الدقيقة 26، ليتقدم سيراميكا بأولى الأهداف أمام الأبيض.

حاول الزمالك إدارك التعادل في أكثر من منافسة، كان آخطرها فرصة لأحمد السيد زيزو داخل منطقة الجزاء الذي سددها لكنها فوق القائم بأميال.





تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان